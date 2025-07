Terza vittima della West Nile nel Lazio e seconda in Campania. Vaia: nessun allarme, ma serietà e tempestività

L’uomo, nato a Pomigliano d’Arco, era stato trasferito d’urgenza in ospedale il 20 luglio scorso per un’emorragia digestiva. Due giorni dopo sono comparsi la febbre e uno stato confusionale , un quadro clinico aggravato da un’insufficienza renale. Il paziente è deceduto alle 4,20 di venerdì scorso.

Una seconda vittima in Campania per la West Nile . Un uomo di 74 anni è deceduto venerdì scorso - secondo quanto riferiscono il Mattino e il Messaggero - all’Ospedale del Mare di Napoli ma la notizia si è appresa solo nelle ultime ore.

Il decesso recente a causa del West Nile virus «registrato allo Spallanzani impone serietà , trasparenza , responsabilità e adeguate professionalità . Non è tempo di silenzi. Non è il tempo dell’allarme, ma delle azioni concrete e tempestive ».

Così, in un’intervista all’AGI, il professor Francesco Vaia, oggi componente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ma prima direttore dell’Inmi Spallanzani e della prevenzione al ministero della Salute.

E il professore lancia anche una proposta: creare un «Centro operativo europeo per la prevenzione delle arbovirosi», con sede o nodo in Italia, ma con strumenti veri, operativi ed impegno finanziario. Un «Centro» che deve avere come obiettivo quello di coordinare interventi larvali e disinfestazioni preventive; unificare la sorveglianza predittiva; parlare con una voce unica ai cittadini; usare tecnologia e IA per anticipare i rischi, spiega Vaia che immagina l’Italia come «ponte tra OMS, ECDC, Mediterraneo e Africa», portando la voce della prevenzione giusta, concreta, condivisa.

Vaia di virus se ne intende: è stato in prima linea durante l’intera emergenza Covid creando di fatto un 'Modello Lazio' apprezzato in tutta Europa. Dopo il Coronavirus – è l’idea del professore –, «non possiamo più improvvisare».

L'Italia ha già fatto da laboratorio: ora può guidare anche in questa nuova sfida. L’idea di base è sempre la stessa: il cittadino al centro del progetto di difesa. Una consapevolezza responsabile. «Gli italiani sono già attenti: si proteggono, usano spray, eliminano l’acqua stagnante – ricorda –. Ma la prevenzione individuale non basta. Serve una risposta pubblica, programmata, sistemica».

È qui che deve entrare in gioco lo Stato. Va attivata una «sorveglianza predittiva integrata»: dati climatici, sanitari, entomologici, IA. Larvicidi mirati e tempestivi, nei periodi giusti, non post-emergenza – spiega Vaia –. Trappole intelligenti (ovitraps) per monitorare e agire. Mappatura delle zone umide a rischio: Agro Pontino, Alto Casertano, Pianura Padana. No all’improvvisazione, sì a disinfestazioni calendarizzate. Chiarezza di responsabilità: niente scaricabarile su ASL o Comuni.