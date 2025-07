Autista di bus picchiato a Palermo, stava aiutando una donna in sedia a rotelle a scendere dal mezzo

Aggressione su un bus a Palermo. L’autista della linea 614 è stato picchiato da un passeggero, in piazza Alcide De Gasperi. La vittima stava aiutando una donna in sedia a rotelle a scendere dal mezzo. «E' il termometro del preoccupante livello di inciviltà che sta soffocando questa città e dello scarso livello di sicurezza, per quanti, ogni giorno, lavorano a stretto contatto con l’utenza», affermano Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo, e Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl Sicilia. Si tratta dell’ennesima aggressione subita da un autista dell’Amat. «Fondamentale proseguire con quanto previsto dal protocollo siglato per garantire più sicurezza agli operatori del trasporto pubblico locale e al personale sanitario. «Auspichiamo che il tema delle aggressioni ai lavoratori, come a quelle nei confronti dei cittadini e dei turisti - aggiungono - siano approfonditi in prefettura alla presenza del ministro dell’Interno Piantedosi per trovare soluzioni concrete con un piano straordinario per la sicurezza cittadina».