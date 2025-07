Cade dal ponteggio: operaio 54enne muore a Modugno, in provincia di Bari

Un operaio di 54 anni, originario del Tarantino, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa cinque metri mentre era al lavoro in un cantiere a Modugno, alle porte di Bari. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. E’ deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe caduto da un ponteggio davanti agli occhi del figlio, presente anch’egli sul posto. L’area del cantiere è stata sottoposta a sequestro su disposizione della procura di Bari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal per gli accertamenti del caso. La pm di turno, Carla Spagnuolo, potrebbe disporre l’autopsia sulla salma nelle prossime ore. Sono in corso verifiche per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e l’eventuale presenza di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.