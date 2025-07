Corruzione e peculato: ecco le accuse a Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale Siciliana

Secondo i pm, l’esponente di Fratelli d’Italia , con la complicità della ex portavoce Sabrina De Capitani , in qualità di presidente dell’Ars, avrebbe fatto avere illecitamente a Marcella Cannariato , presidente della Fondazione Dragotto e moglie del patron della Sicily By Car , 11mila euro per un apericena organizzato per l’evento « Donna Economia e Potere », dalla Fondazione Belisario di cui la Cannariato era rappresentante in Sicilia.

Gli è contestato anche di avere fatto avere un contributo di 15mila euro da parte della Presidenza dell’Ars e un contributo di 12.200 euro da parte della Fondazione Federico II alla Fondazione Dragotto, per l’evento «La Sicilia per le donne», svoltosi a Palermo e Catania il 25 novembre 2023.

Galvagno si sarebbe anche speso per fare inserire in una legge regionale un contributo di 100 mila euro in favore della Fondazione Dragotto, destinato alla manifestazione «Un Magico Natale» edizione 2023, e per fare inserire, sempre in una legge regionale, un contributo di 98mila euro per la stessa fondazione per l’evento «Un Magico Natale» edizione 2024.

In cambio, è la tesi dell’accusa, avrebbe accettato la promessa del conferimento di un incarico di consulenza legale da parte della A&C Broker srl (legalmente rappresentata dalla Cannariato) alla cugina Martina Galvagno, non indagata, e la nomina di Franco Ricci, compagno della De Capitani, a componente del Cda di Sicily By Car spa.