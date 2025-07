Il calcio italiano piange Paolo Antonioli, ex difensore di Frosinone e Padova

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Paolo Antonioli, ex difensore, morto a 47 anni. Nato a Mantova il 17 novembre 1977, ha lasciato un segno in squadre come Frosinone e Padova.

Con il Frosinone ha giocato 63 partite tra il 2005 e il 2007, contribuendo alla prima promozione in Serie B e alla salvezza tra i cadetti. Il club lo ricorda come “capitano e bandiera”, simbolo di grinta e attaccamento alla maglia.

A Padova, tra il 2000 e il 2005, ha collezionato 137 presenze e 3 gol, indossando anche la fascia da capitano. La società ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Antonioli ha giocato anche con Vis Pesaro, Lanciano, Gallipoli, Spezia, AJ Fano e Abano. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori dei tifosi.