Padre e figlio di 6 anni ebrei aggrediti in autogrill, si indaga su un gruppo di 15 persone

Quindici persone, di cui tre già identificate, saranno iscritte a breve nel registro degli indagati con l’accusa di percosse aggravate dall’odio razziale per l’aggressione di padre e figlio di 6 anni, francesi di religione ebraica, avvenuta domenica scorsa in un’area di sosta sull'autostrada Milano Laghi. Intanto, mentre le indagini della Procura proseguono, a segnalare l’odio antisemita sui social è il consigliere comunale di Azione, ed esponente della comunità ebraica di Milano, Daniele Nahum, che decide di querelare gli haters. Le tre persone identificate dalla Digos per l’aggressione alla famiglia francese, secondo quanto è stato ricostruito, non farebbero parte del movimento ProPal e i loro volti non sarebbero mai comparsi nelle manifestazioni che dall’inizio del conflitto Israele-Palestina si succedono a Milano ogni sabato. Padre e figlio si trovavano in un autogrill a Lainate, nel Milanese, quando sono stati insultati; il padre, un uomo di 52 anni, è stato anche aggredito perché portavano la kippah. Lo stesso copricapo che ha indossato lunedì scorso nell’aula del Consiglio comunale di Milano, Daniele Nahum, proprio in segno di solidarietà per padre e figlio aggrediti.

L’odio, questa volta social, ha travolto anche lui: «Almeno ad Auschwitzland avevate un posto dove lavorare, mangiare, e dormire. Quello che state facendo in Palestina non si avvicina anni luce alla vostra farsa dell’Olocausto», è la frase che gli è stata rivolta in un commento sui social. E ancora, «è finita l’era di fare le vittime», oltre a frasi di cori da stadio contro Anna Frank. Ora per il consigliere di Azione, che proprio tempo fa aveva lasciato il Pd per l’uso della parola genocidio per descrivere quello che accade a Gaza, «la misura è colma» e scattano le querele «verso tutti coloro che mi hanno rivolto insulti di carattere antisemita». «Da rappresentante istituzionale, sento il dovere di non far passare neanche un singolo episodio di antisemitismo - sottolinea -, sia che riguardi direttamente la mia persona, sia che sia rivolto a qualsiasi cittadino». Frasi come queste, commenta il leader di Azione Carlo Calenda, «sono un’offesa intollerabile alla dignità umana, alla storia e alla memoria di milioni di persone. E oggi più pericolose che mai».