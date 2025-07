Strage di Corinaldo, estradato in Italia Andrea Cavallari: era evaso dopo la laurea

E’ atterrato oggi pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino Andrea Cavallari, arrestato a Barcellona il 17 luglio scorso nel corso di un’operazione congiunta transnazionale. Cavallari era scortato da personale del Fast Italia del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) della Direzione centrale della Polizia criminale e, per la prima volta, da personale del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria.

Le attività di ricerca erano scattate lo scorso 3 luglio, quando il giovane, beneficiando di un permesso orario concesso per discutere la tesi di laurea, non aveva fatto rientro nel carcere di Bologna, dove era detenuto in relazione alla strage di Corinaldo.

Le ricerche dell’evaso sono state coordinate dalla Procura di Bologna e dalla Procura di Ancona, che ha immediatamente richiesto l’emissione di un mandato di arresto europeo, trasmesso alla Divisione S.I.Re.N.E. dello Scip per avviare le procedure di localizzazione in tutta l’area Schengen.

Il Nucleo investigativo centrale e il Nucleo investigativo regionale di Bologna della Polizia penitenziaria, in stretta collaborazione con i Nuclei investigativi dei Carabinieri di Ancona e Bologna, hanno avviato una complessa attività di analisi investigativa e tecnica. Decisivi l’acquisizione e il monitoraggio di talune utenze telefoniche e carte prepagate che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti e le abitudini del ricercato.