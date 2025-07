Tragedia nel Mediterraneo, natante si capovolge: due bimbi morti. Sea Watch: «Frontex è arrivata e se n’è andata»

«Due bimbi sono morti e una persona è dispersa dopo che lunedì un natante si è capovolto durante il soccorso in zona Sar tunisina da parte di un mercantile», afferma Sea Watch. «Avevamo visto la barca in difficoltà con 90 persone a bordo in mare da 3 giorni. Abbiamo chiesto aiuto. Frontex è arrivata 6 ore dopo, ha visto il natante e se n'è andata. Le autorità italiane stanno facendo di tutto per impedire loro di raggiungere l’Italia. C'è il pericolo che la Guardia costiera libica li porti in Libia. La nostra nave Aurora avrebbe potuto intervenire ma è bloccata dalle autorità italiane a Lampedusa con motivazioni senza fondamento», denuncia la ong.