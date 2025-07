Andrea Stramaccioni salva due ragazze in mare: "La vita è il bene più prezioso"

L’ex allenatore di Inter e Udinese Andrea Stramaccioni, oggi apprezzato commentatore televisivo, è intervenuto in prima persona per salvare due ragazze in difficoltà nelle acque agitate della Puglia. La Guardia Costiera lo ha premiato con la maglia rossa dei bagnini.

Andrea Stramaccioni non vuole essere definito un eroe. Ma i fatti parlano per lui. Lunedì 28 luglio, in vacanza con la famiglia tra Peschici e Vieste, in Puglia, l'ex tecnico di Serie A ha salvato due ragazze che stavano annegando, intervenendo insieme a un bagnino in una situazione ad alto rischio.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Stramaccioni ha raccontato l’episodio con lucidità e umiltà. “Ero sotto l’ombrellone con mia moglie e i miei figli, quando ho notato della confusione sulla riva. Un bagnino era già in acqua, fischiava e cercava aiuto. Due ragazze stavano sbracciando e urlando. Mi sono alzato di scatto e sono corso in acqua. Ho capito subito che da solo il bagnino non ce l’avrebbe fatta”.