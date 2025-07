Auto contromano sulla Torino-Bardonecchia, un morto e due feriti

Un morto e almeno due feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco dopo un incidente stradale sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, all’altezza di Borgone di Susa, dove due auto si sono scontrate frontalmente: una era contromano.

Sul posto sono intervenute due squadre tra permanenti e volontari, oltre al supporto del nucleo elicotteri. La vittima risulta un’anziana, passeggera dell’auto contromano, mentre il conducente, un altro anziano, è tra i feriti, così come l’automobilista che procedeva in senso corretto in direzione Francia. L’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Borgone e Chianocco.

Il conducente dell’auto, una Fiat Panda, che procedeva contromano, come è stato confermato dalla polizia stradale, è un anziano di 88 anni, circa la stessa età della vittima che gli sedeva accanto. L’uomo è stato trasportato, in elicottero, al Cto di Torino. È in gravi condizioni: è stato intubato, ha un trauma toracico, ematoma al collo ed è prognosi riservata. Invece un trentenne, che viaggiava sulla seconda vettura, è rimasto ferito in maniera meno grave ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli (Torino).