Inchiesta urbanistica a Milano: cinque persone agli arresti domiciliari e una in carcere

Il giudice Mattia Fiorentini dice sì alle sei richieste di arresto dei pubblici ministeri impegnati nelle indagini sul presunto sistema di «speculazione tentacolare e selvaggia» che avrebbe stravolto Milano, tradita dalla hybris di voler salire troppo "in alto" calpestando le leggi dell’urbanistica. Una 'vittorià non piena però, per la procura, perchè lo stesso giudice nelle 400 pagine in cui motiva le misure cautelari mette in forte discussione una delle accuse, la più grave, ipotizzata per il sindaco Giuseppe Sala, quella relativa al parere favorevole per il Pirellino, uno dei tanti grattacieli all’ombra dei quali si sarebbero consumate le trame illecite.

Il carcere viene disposto solo per l’imprenditore Andrea Bezziccheri, ai domiciliari vanno il "re del mattone", Manfredi Catella, l’ex assessore Giancarlo Tancredi, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente ex presidente e componente della commissione Paesaggio, e il costruttore Federico Pella. Era dalla giunta guidata dal sindaco Giampiero Borghini, in piena Tangentopoli, che a Palazzo Marino non veniva arrestato un assessore, ormai ex dopo le dimissioni ma ancora in carica al momento della richiesta di arresto.