L’auto blu come un taxi e i fondi al cerchio magico: ecco tutte le accuse a Galvagno

Sessanta viaggi con l'auto di servizio trasformata in una navetta in favore di amiche e amici, familiari, imprenditori e colleghi di partito, tra i quali l’ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza (non indagato). Ma non è tutto. La Procura di Palermo sarebbe convinta che centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici siano stati erogati a imprenditori ritenuti «vicini» in cambio di consulenze, nomine e promesse di incarichi.

È il quadro ricostruito dagli inquirenti nell'inchiesta per corruzione e peculato che coinvolge il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, al quale è stato notificato ieri l’avviso di conclusione delle indagini. Lo stesso atto è stato inviato anche all'ex portavoce e addetta stampa Sabrina De Capitani; al segretario particolare di Galvagno, Giuseppe Cinquemani; a Marcella Cannariato, presidente della Fondazione Dragotto e moglie di Tommaso Dragotto, patron della società di autonoleggio Sicily by Car; ad Alessandro Alessi, titolare di una società che cura eventi per conto della stessa fondazione; al manager catanese dei concerti Nuccio La Ferlita e a Marianna Amato, dipendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, anche lei impegnata nell’organizzazione di manifestazioni culturali.

