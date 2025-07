Mangiano street food, intossicazione da botulino: 6 in ospedale a Cagliari, gravissimo un 11enne

Doveva essere una serata di divertimento, tra danze e cibi etnici, ma per sei persone la partecipazione alla Fiesta Latina si è trasformata in un incubo che sta mettendo a rischio la loro vita a causa di un’intossicazione da botulino. E’ accaduto a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari.

Sei persone sono state ricoverate in ospedale: cinque di loro sono in gravi condizioni. In particolare un bambino di 11 anni che, dopo essere stato trasportato all’ospedale Brotzu, è stato traferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma.

A Cagliari sono anche ricoverati due uomini di mezza età e una giovane donna. Nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Monserrato si trovano invece una donna di 62 anni e una ragazzina di 14.

Tutti e sei, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nas che si stanno occupando del caso e secondo quanto confermato dal Comune di Monserrato, avrebbero mangiato nello stesso chiosco di street food durante la Fiesta Latina che si è tenuta dal 22 al 25 luglio, sembrerebbe dei tacos messicani.