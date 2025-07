Matteo Materazzi lotta contro la SLA: “Aiutateci a combattere”

Matteo Materazzi, fratello di Marco, ex difensore di Perugia, Inter e della Nazionale campione del mondo 2006, e figlio di Beppe, ex allenatore, tra le tante, di Bari, Lazio e Brescia, ha la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). A svelarlo è la moglie Maura, che ha avviato una raccolta fondi per cercare di aiutare il marito. "Molti di voi forse non sono ancora a conoscenza del fatto che a mio marito Matteo Materazzi è stata diagnosticata una rara forma di SLA a settembre 2024 - fa sapere la signora Materazzi su Instagram - Al momento Matteo non cammina più e muove solo le mani e inizia ad avere difficoltà respiratorie . Questa malattia lascia poche speranze, ma una piccola luce all’orizzonte c'è! Una cura sperimentale made in USA che però ha dei costi molto alti, in quanto è una terapia che andrebbe fatta su misura per lui, che però nel futuro potrebbe aiutare tutti quelli che come lui hanno la stessa mutazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta - conclude - ma col vostro aiuto sarà più semplice".