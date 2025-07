Maxi operazione della polizia: 22 perquisizioni in tutta Italia (anche a Messina, Catanzaro e Cosenza) tra minorenni coinvolti in estremismi violenti VIDEO

Il web si conferma uno strumento centrale nei processi di radicalizzazione giovanile: accessibile, rapido e spesso anonimo, rappresenta il terreno privilegiato per il reclutamento, il proselitismo e persino l’addestramento virtuale. In numerosi casi, i contenuti estremisti vengono veicolati attraverso chat Telegram, social network, forum o persino piattaforme di gaming.

La Polizia di Stato ha eseguito in tutta Italia 22 perquisizioni nei confronti di giovani tra i 13 e i 17 anni, coinvolti in ambienti di radicalizzazione di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista . L’operazione, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata disposta dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni territorialmente competenti e rappresenta una delle più vaste azioni di prevenzione e contrasto all’estremismo giovanile mai condotte nel nostro Paese.

Taranto e Venezia: un 15enne tarantino è risultato coinvolto in conversazioni in cui dichiarava di aver fatto parte dell’organizzazione suprematista “The Base” e di costruire ordigni artigianali.

Procura di Cagliari: perquisiti sei minorenni (tra cui un 13enne in provincia di Cosenza e un 17enne nel Messinese ) emersi da un’indagine su contenuti suprematisti. Un 14enne già perquisito aveva pubblicato immagini armato e inneggianti ad attentatori noti come Breivik e Crusius.

Bologna: due 17enni coinvolti in una manifestazione non autorizzata con atti vandalici in seguito alla morte di Rami Elgaml a Milano.

Ravenna e Catanzaro: due 17enni segnalati per attività legate alla propaganda jihadista e per la partecipazione a chat che inneggiano tanto all’estremismo islamico quanto al neonazismo.

In alcune abitazioni sono stati rinvenuti e sequestrati dispositivi digitali, armi giocattolo senza tappo rosso, giacche militari, manuali suprematisti, materiali per la fabbricazione di molotov, bilancini per la polvere da sparo e perfino una divisa delle SS.

Un trend in preoccupante crescita

Secondo i dati forniti dalla Polizia, dal 2023 ad oggi sono stati 12 i minori sottoposti a misure cautelari per reati legati al terrorismo e all’estremismo violento, mentre oltre 100 sono stati oggetto di accertamenti investigativi. Tra le caratteristiche ricorrenti: isolamento sociale, disagio psicologico, fascinazione per la violenza, abilità informatiche avanzate e uso della lingua inglese.

Sempre più frequentemente, gli adolescenti adottano identità virtuali radicali e partecipano a comunità online dove si condividono contenuti violenti e ideologie estremiste. In alcuni casi, utilizzano piattaforme di gioco come veicolo per diffondere narrativa estremista.

L’ibridazione ideologica: nasce il “White Jihad”

Particolare attenzione è rivolta al fenomeno emergente del cosiddetto “White Jihad”, una pericolosa commistione tra suprematismo bianco ed estremismo jihadista, che esercita un forte fascino su alcuni giovani. Numerose chat analizzate mostrano la condivisione di materiale jihadista, neonazista, immagini brutali e riferimenti a organizzazioni terroristiche.

La minaccia minorile in Europa

Il fenomeno non è solo italiano. In Europa si è registrato un sensibile aumento di arresti per terrorismo tra i minorenni. Solo nel 2024, due terzi degli arresti legati all’ISIS hanno riguardato adolescenti. Episodi recenti come l’accoltellamento di un ebreo a Zurigo da parte di un 15enne, o gli attacchi armati in Svezia e Danimarca da parte di giovanissimi, confermano il trend.

L’appello dell’Italia all’UE

La Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha sollecitato le istituzioni europee a inserire la radicalizzazione online tra le priorità della futura Agenda antiterrorismo dell’UE, chiedendo una collaborazione più stretta con i provider digitali per proteggere i minori più vulnerabili.