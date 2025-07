Neonata salvata da un raro tumore di 800 grammi: due interventi prima e dopo la nascita a Roma

«In casi come questo, il tempo è un fattore determinante perché la tempestività dell’intervento consente di ridurre il rischio di scompenso cardiaco fetale che può portare alla necessità di una nascita molto prematura o alla morte in utero », spiega Isabella Fabietti , chirurga fetale del Bambino Gesù.

L’intervento è stato reso necessario dalla presenza di un teratoma sacro-coccigeo , una rara neoplasia che si sviluppa nella parte terminale della colonna vertebrale. Pur essendo solitamente benigno , può comportare gravi complicanze , potenzialmente letali, per il feto.

Le operazioni sono state eseguite all’ Ospedale San Pietro Fatebenefratelli e all’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma . La bambina è ora in buone condizioni e sta per essere dimessa .

Due interventi - uno mentre era ancora nel pancione della mamma e uno subito dopo la nascita - per salvare una bambina da un raro e voluminoso tumore : 800 grammi a fronte di un peso alla nascita della bimba di 1 chilo e 900 grammi.

Per questa ragione, quando alla 28a settimana di gestazione è stata riscontrata una crescita rapida della neoplasia, gli specialisti dei due ospedali hanno deciso di intervenire. Prima, all’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, è stata realizzata una procedura mininvasiva in utero per rallentare la crescita del tumore, riducendo attraverso un intervento di lasercoagulazione l'afflusso sanguigno al tumore.

Immediatamente dopo la nascita prematura, alla 30a settimana, al Bambino Gesù è stata eseguita l'asportazione del tumore (circa 800 grammi, pari ad oltre la metà del peso corporeo effettivo della neonata, 1,1 kg).

«È stato un lavoro di squadra rapido e coordinato, che ha fatto la differenza per il futuro di questa piccola paziente», aggiunge Fabietti.

Oggi, a poche settimane dalla nascita, la piccola è in buone condizioni cliniche: respira autonomamente e si alimenta per bocca. Sta per tornare a casa con la sua famiglia.