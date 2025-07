Santa Flavia, sparatoria durante la movida: panico e fuggi-fuggi generale, il ferito è il pistolero

Gli improvvisi colpi sordi di pistola tra la folla e il fuggi fuggi generale. Le serate della movida palermitana continuano a fare rima con risse e violenza. A Sant’Elia, frazione di Santa Flavia, tra l’omonima via ad angolo con la via croce, un giovane ha impugnato una pistola - che poi è risultata essere a salve - e ha sparato per difendersi da una aggressione, durante la quale ha avuto la peggio.





I carabinieri hanno già individuato il protagonista del nuovo episodio di malamovida, è un giovane di 28 anni (G. M., le sue iniziali), che al momento è stato deferito per rissa e dopo esssere stato portato al Civico è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. I militari dell'Arma hanno raccolto alcune segnalazioni sulla sparatoria e stanno facendo luce su quanto avvenuto. Da chiarire ancora il movente e da individuare gli altri protagonisti della rissa. In via Sant'Elia, una volta scattato l'allarme, sono arrivate anche due ambulanze. Come si vede dalle immagini, subito dopo i colpi che sarebbero stati esplosi centinaia di ragazzi che affollavano la zona piena di chioschi e bar si danno alla fuga, chi a piedi e chi in sella ai propri scooter.