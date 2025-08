Blatte sul bancone, muffa e oltre 300 chili di alimenti non tracciati in tre bar dell'aeroporto di Catania VIDEO

Se in uno dei due bar chiusi temporaneamente non sono state rilevate altre anomalie, nell’altro esercizio commerciale, invece, a causa della presenza di insetti, sono stati sequestrati oltre 300 chili di alimenti e preparati di varia natura, alcuni non tracciati, con l’elevazione di una sanzione di 1.500 euro. E’ stato riscontrato come quasi tutta la tavola calda e i dolci, seppur consegnati più volte al giorno, non erano accompagnati da documenti che ne attestavano la tracciabilità e, quindi, non conformi alle tassative indicazioni di legge e non sicuri per i consumatori. Inoltre il titolare è stato anche sanzionato per la presenza di un estintore non revisionato, l’assenza di una cassetta di primo soccorso e la mancanza di uno spogliatoio per i dipendenti, per un ammontare complessivo di oltre 5.000 euro.

Negli altri tre esercizi commerciali, invece, non sono state rilevate irregolarità. L’azione di controllo ha visto impegnati diversi poliziotti della squadra Volanti, dell’anticrimine e della polizia di Frontiera, con l’intervento del personale del corpo Forestale della Regione Siciliana, degli ispettori dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dei medici e dei tecnici dell’Asp dalla polizia locale.