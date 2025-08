Il delitto inspiegabile di Alessandro Venier, ucciso per non aver apparecchiato la tavola. Ma restano ancora tanti dubbi da chiarire

Un delitto agghiacciante scuote Gemona del Friuli: i resti di Alessandro Venier, 35 anni, sono stati rinvenuti all’interno di un bidone in plastica, suddivisi in tre parti e coperti con calce viva, probabilmente nel tentativo di mascherarne l’odore. A indicare il contenitore e ad autoaccusarsi del crimine sono state la madre della vittima, Lorena Venier, 62 anni, e la compagna, Marylin Castro Monsalvo, 31enne di origini colombiane. La scoperta: la chiamata al 112 e l’arrivo dei carabinieri Sono state proprio le due donne a chiamare il numero unico per le emergenze, ammettendo la responsabilità dell’omicidio. I carabinieri, giunti poco dopo nell’abitazione in località Taboga, alla periferia di Gemona, hanno fatto la macabra scoperta. Il bidone si trovava in una sorta di autorimessa adiacente alla villetta. Nel frattempo, la figlia di sei mesi di Alessandro e Marylin è stata affidata a una struttura protetta.

Le indagini in corso: interrogatori e accertamenti scientifici La Procura di Udine ha avviato immediatamente le indagini. La madre della vittima, Lorena Venier, è stata interrogata nella serata di ieri presso il carcere di Trieste. Si tratta di un primo colloquio investigativo, che proseguirà nella giornata di oggi, insieme all’interrogatorio della compagna, Marylin Castro. Il fascicolo è seguito dal magistrato udinese di turno, Giorgio Milillo, e dalla sostituta procuratrice Danelon. I reparti scientifici dell’Arma stanno eseguendo rilievi nella villetta per individuare l'esatta dinamica dell'omicidio, la stanza in cui è avvenuto e le modalità con cui il corpo è stato sezionato. Nessuna traccia evidente di sangue è stata trovata all’interno dell’abitazione: si ipotizza che le due donne abbiano accuratamente ripulito i locali dopo il delitto. Dinamica ancora da chiarire: niente segni di colluttazione Secondo una prima stima, la morte risalirebbe a diversi giorni fa. Al momento non sono stati rilevati segni di colluttazione, né è chiaro in quale ambiente della casa sia avvenuto l’omicidio. Gli investigatori valuteranno anche eventuali esami tossicologici sulla vittima per verificare la possibile somministrazione di sostanze.