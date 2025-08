Un'anatra nel logo sui panetti di droga: 24 chili di cocaina sequestrati ad un 49enne di Catania

Un catanese di 49 anni con 24 chili di cocaina in casa.

Apprese precise informazioni sulla circostanza che nella sua abitazione del quartiere Barriera avesse potuto detenere significativi quantitativi di droga, agenti della Squadra Mobile-Sezione reati contro la persona vi si sono recati. L’uomo, dopo aver aperto la porta d’ingresso del suo appartamento, al piano secondo dello stabile, ha ammesso ai poliziotti di detenere cocaina per conto di terzi. All’esito della perquisizione domiciliare in una stanza da letto sono stati rinvenuti 23 panetti di cocaina, per un totale di oltre 24 chili di droga.

In terra, vicino al divano, occultato sotto ad alcune buste di colore nero e ad alcuni indumenti, é stato rinvenuto un borsone al cui interno vi erano 8 panetti di forma rettangolare con un logo raffigurante un’anatra.

Successivamente, l’uomo ha prelevato da un armadio della stanza da letto, altri due borsoni. Sequestrati inoltre due bilance e lo smartphone.