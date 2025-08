La giostra si spezza a mezz’aria, 23 feriti (3 sono gravi). Tragedia sfiorata in Arabia Saudita VIDEO

Momenti di paura in un parco divertimenti di Taif in Arabia Saudita, dove una giostra denominata “360 gradi” ha improvvisamente ceduto durante il funzionamento, spezzandosi mentre era in pieno movimento e lasciando i passeggeri sospesi a mezz’aria.

Secondo le autorità locali, il bilancio dell’incidente è di 23 feriti, tra cui 3 versano in gravi condizioni. A rendere ancora più drammatico l’episodio è la presenza di diversi bambini tra i coinvolti, alcuni dei quali sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali della zona.

Le cause del cedimento non sono ancora state chiarite, ma le prime indagini puntano a un possibile guasto strutturale o a una mancanza di manutenzione adeguata. Le immagini circolate sui social mostrano la giostra piegata su se stessa, con i soccorritori impegnati a evacuare i feriti e a mettere in sicurezza l’area.

Le autorità hanno disposto la chiusura immediata del parco e l’apertura di un’inchiesta per accertare le responsabilità. Il Ministero dell’Interno saudita ha promesso "tolleranza zero" nei confronti di eventuali negligenze nella sicurezza delle attrazioni.