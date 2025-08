L'inchiesta all'origine della bufera politica calabrese: l'accusa di corruzione a Occhiuto per vicende legate a diverse società private

La bufera che ha portato alle dimissioni del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha avuto inizio 50 giorni fa, l’11 giugno, quando lo stesso politico ha annunciato, tramite i social, di essere indagato dalla Procura di Catanzaro per corruzione. A stretto giro di boa si è appreso che l’inchiesta vedeva coinvolti, oltre al governatore, anche Paolo Posteraro segretario particolare del sottosegretario Matilde Siracusano (compagna di Occhiuto), e l’amministratore unico delle Ferrovie della Calabria Ernesto Ferraro (rimosso dal suo incarico il 15 luglio).

Le ipotesi di reato riguardano due casi di corruzione (uno risalente ad aprile 2022 e uno a febbraio 2025, a Catanzaro) e un caso di truffa che sarebbe stato commesso a Montegiordano (Cosenza) ad agosto 2022. Le indagini della Guardia di finanza di Catanzaro si concentrano anche sui rapporti di affari tra Occhiuto e Posteraro, in passato soci in cinque diverse società di capitali. Secondo quanto sottolineato dall’autorità giudiziaria, nel corso degli anni, Posteraro ha avuto nomine da parte di pubblici ufficiali con i quali Occhiuto vanta legami (compreso suo fratello Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza) e che avrebbero fruttato all’ex socio oltre 500mila euro.