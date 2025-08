Macron: il lancio di aiuti su Gaza non basta contro la carestia

Il presidente Emmanuel Macron ha confermato che la Francia ha contribuito oggi a un lancio di aiuti su Gaza, ma ha avvertito che non basta. «Di fronte all’emergenza assoluta, abbiamo effettuato un’operazione di distribuzione di cibo a Gaza. Ringraziamo i nostri partner giordani, emiratini e tedeschi per il loro sostegno, nonchè il nostro personale militare per il suo impegno», ha scritto su X.

Tuttavia, «i lanci aerei non bastano. Israele deve garantire pieno accesso umanitario per affrontare il rischio di carestia», ha avvertito.

Intanto, aerei provenienti da Giordania, Emirati Arabi Uniti e, per la prima volta in oltre un anno, da Spagna, Germania e Francia stanno lanciando pacchi di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano Time of Israel. Le riprese dall’enclave palestinese mostrano il lancio in corsa sopra la Striscia centrale.

La Germania ha poi dato ufficialmente conferma dell’operazione in corso. Il ministero della Difesa tedesco ha riferito che «insieme alle forze della Bundeswehr (esercito tedesco), abbiamo paracadutato aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza».