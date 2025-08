Migranti, la Corte di giustizia Ue boccia l’Italia sui Paesi sicuri: la reazione del governo

La Corte Ue si è espressa su richiesta del Tribunale di Roma , che finora non ha riconosciuto la legittimità dei fermi disposti nei confronti dei migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti nei Cpr in Albania perché provenienti da Paesi ritenuti sicuri dal governo italiano, in particolare Egitto e Bangladesh . Il nodo centrale riguarda la definizione e dell’applicazione del concetto di 'Paese terzo sicuro' nell’ambito delle procedure accelerate per l’esame delle richieste d’asilo.

I Paesi Ue possono esaminare più rapidamente le domande di protezione internazionale , anche alla frontiera, se provengono da cittadini di Paesi considerati sufficientemente sicuri e - ricordano i giudici di Lussemburgo -, da ottobre 2024, in Italia, la lista dei cosiddetti Paesi di origine sicuri viene stabilita con un atto legislativo . Tra questi figura anche il Bangladesh , spiega la Corte Ue, ricostruendo i fatti all’origine di due ricorsi presentati dai migranti al Tribunale di Roma. Il giudice italiano aveva sollevato dubbi sulla nuova legge italiana, che non indica le fonti usate per valutare la sicurezza del Paese, sostenendo che questo limita sia il diritto dei richiedenti di contestare la decisione, sia quello dei giudici di verificarne la legittimità, in quanto non è possibile valutare l’affidabilità e l’aggiornamento delle informazioni su cui si basa la presunzione di sicurezza.

Il diritto Ue, si legge nella sentenza, non vieta che a un Paese Ue di designare un Paese terzo come Paese d’origine sicuro tramite atto legislativo, «a condizione che tale decisione possa essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo». Questa garanzia è particolarmente importante quando un cittadino di quel Paese fa ricorso contro il rifiuto della sua domanda di protezione internazionale, respinta con procedura accelerata. La Corte Ue precisa inoltre che le fonti su cui si basa la designazione devono essere «sufficientemente accessibili sia al richiedente che al giudice», per garantire «una tutela legale effettiva». Il giudice può usare anche informazioni da lui stesso raccolte, purché ne verifichi l’affidabilità e permetta a entrambe le parti del procedimento di commentarle.

Le parole dell’avvocato Belluccio

«Dalla lettura del dispositivo della sentenza della Corte Ue sembra sconfessata la linea del governo italiano. Sembra ci sia stata una vittoria dei principi basilari della democrazia e dello stato di diritto, a partire dal diritto di difesa e della separazione dei poteri. Oltre che del primato del diritto dell’Unione sulle pretese dei singoli stati nazionali». Lo dice all’ANSA Dario Belluccio, legale di uno dei due migranti del Bangladesh al centro dei ricorsi al Tribunale di Roma sul protocollo Italia-Albania che hanno portato alla pronuncia odierna della Corte Ue.

Accoglienza e responsabilità degli Stati membri

«Uno Stato membro non può invocare un afflusso imprevedibile di richiedenti protezione internazionale per sottrarsi all’obbligo di provvedere alle esigenze di base dei richiedenti asilo. L’inadempimento di tale obbligo può far scattare la responsabilità dello Stato membro interessato.» E’ quanto prevede una sentenza dela Corte di Giustizia Ue.

Due richiedenti asilo - un cittadino afghano e un cittadino indiano - sono stati costretti a vivere per alcune settimane in condizioni precarie in Irlanda, dopo che tale Stato membro si è rifiutato di fornire loro le condizioni minime di accoglienza richieste dal diritto dell’Unione. Sebbene le autorità irlandesi abbiano rilasciato a ciascuno di loro un singolo voucher di 25 euro, non hanno assegnato loro un alloggio, adducendo la mancanza di alloggi disponibili in centri di accoglienza dedicati, nonostante la disponibilità di alloggi temporanei individuali in Irlanda.

Senza tale alloggio, i due richiedenti asilo non hanno potuto beneficiare dell’indennità per le spese giornaliere prevista dalla legge irlandese. Pertanto, hanno dormito per strada o, occasionalmente, in alloggi precari. Hanno dichiarato di essere a corto di cibo, di non essere in grado di mantenere la propria igiene personale e di trovarsi in una situazione di disagio viste le rispettive condizioni di vita e i casi di violenza subiti da ciascuno di loro.

I due hanno avviato un procedimento presso la High Court irlandese all’indirizzo al fine di ottenere un risarcimento per i danni che sostengono di aver subito in conseguenza di ciò.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda che gli Stati membri sono tenuti, ai sensi della direttiva, a garantire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che assicurino un adeguato tenore di vita, sia attraverso un alloggio, un aiuto finanziario, dei voucher o una combinazione dei tre. Tali condizioni devono coprire le esigenze di base, compreso un alloggio adeguato, e salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone interessate. Una «omissione» da parte del Paese membro «è quindi in grado di costituire una violazione sufficientemente grave del diritto dell’Unione e di far scattare la responsabilità dello Stato membro interessato.»

La reazione del governo italiano

«Sorprende la decisione della Corte di Giustizia UE in merito ai Paesi sicuri di provenienza dei migranti illegali. Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche. La Corte di Giustizia Ue decide di consegnare a un qualsivoglia giudice nazionale la decisione non sui singoli casi, bensì sulla parte della politica migratoria relativa alla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni degli irregolari. Così, ad esempio, per l'individuazione dei cosiddetti Paesi sicuri fa prevalere la decisione del giudice nazionale, fondata perfino su fonti private, rispetto agli esiti delle complesse istruttorie condotte dai ministeri interessati e valutate dal Parlamento sovrano». E’ quanto scritto in una nota diffusa da Palazzo Chigi.