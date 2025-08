Migranti, sbarco a Pozzallo: due neonati morti

Una bimba di 8 mesi e un piccolo di 10 mesi sono arrivati morti a Pozzallo al termine del loro viaggio che avrebbe dovuto essere verso una vita migliore. La nave Port Fukuoka aveva messo in salvo un gruppo di 95 persone al largo della Tunisia ma per i due neonati non c'è stato nulla da fare. Le salme sono all’obitorio di Pozzallo. I migranti sbarcati vengono da Guinea, Sud Sudan, Mali, Gambia, Senegal, Guinea Bissau, Sierra Leone e Costa d’Avorio. La condizione dei superstiti non è buona, alcuni hanno la malaria, la scabbia e problemi intestinali. Sono 31 le donne, di cui due incinta, e complessivamente oltre 40 gli uomini. Sono sbarcati 19 minori maschi e 5 giovanissime ragazzine. Ancora si sta completando il trasferimento. La nave portarinfuse che batte bandiera delle Isole Marshall ha trasferito il gruppo fino alla rada del porto di Pozzallo. Dopo i controlli a bordo i migranti sono in corso di trasferimento in banchina con la motovedetta della Guardia costiera.