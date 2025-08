Pos pirata tra la folla: svuotava i conti dei turisti con un tocco, arrestata a Sorrento. Come difendersi dal "pickpocketing 2.0"

Accertamenti preliminari rivelano che la stessa persona sarebbe già sospettata di aver sottratto circa 9 000 euro a una turista a Roma con un sistema analogo. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e scoprire se il dispositivo sia già stato utilizzato in altre città.

La donna è stata fermata dopo un furto da 100 euro, avvenuto in un bar del centro costiero, quando ha tentato di scappare in auto con un complice. Durante la perquisizione è stato rinvenuto il terminale truccato nella sua borsa, identico nell’aspetto a quelli ordinari ma capace di effettuare addebiti non autorizzati grazie alla tecnologia NFC.

Secondo esperti del settore è possibile adottare misure concrete per evitare questo tipo di frodi:

-Scegli i pagamenti tramite smartphone, come Apple Wallet o Google Wallet, che non utilizzano i dati della carta reale.

-Utilizza portafogli RFID-blocking per impedire letture non autorizzate delle carte contactless.

-Controlla regolarmente le transazioni bancarie, e segnala immediatamente anomalie.

-Evita di tenere carte e bancomat in tasche esterne facilmente accessibili da sconosciuti.