Auto in panne sul Raccordo: due finanzieri del gruppo di Crotone salvano una coppia di neosposi dal pericolo

Poteva trasformarsi in una tragedia il pomeriggio del 23 maggio scorso sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove due giovani sposi, di ritorno dal viaggio di nozze negli Stati Uniti e diretti in provincia di Salerno, si sono ritrovati bloccati con l’auto in panne nel mezzo della carreggiata, in un punto ad alto scorrimento del traffico.

Un guasto tecnico ha infatti costretto la vettura a fermarsi improvvisamente, esponendo i due passeggeri a un concreto rischio di investimento da parte degli altri veicoli. Fortunatamente, in quegli stessi istanti, stavano transitando due militari della Guardia di Finanza: il Luogotenente Armando Brunetti e l’Appuntato Scelto Q.S. Massimo Musardo, in forza al Gruppo di Crotone, ma temporaneamente impiegati nella Capitale per attività di ordine pubblico in occasione dell’anno giubilare.

I due finanzieri, resisi immediatamente conto del pericolo, sono intervenuti con prontezza e sangue freddo, riuscendo, nonostante le difficoltà del contesto autostradale, a mettere in sicurezza la coppia in attesa dell’arrivo del carro attrezzi. Il loro intervento ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche non solo per i due giovani, ma anche per gli altri automobilisti.