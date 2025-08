Scuola, scorrimento sbloccato: gli idonei 2020 tornano visibili, via libera alle immissioni in ruolo

Sembra essersi risolta con il superamento del blocco dello scorrimento delle graduatorie la questione degli idonei-invisibili della scuola.

In una fase ormai avanzata delle procedure per le immissioni in ruolo, nei giorni scorsi – rende noto un comunicato del movimento Idonei 2020 – si è svolto l’incontro tra il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e i rappresentanti degli insegnanti. Il blocco dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi docenti 498/499 del 2020, fa sapere il movimento, è stato superato, grazie all’azione di Valditara, per gli insegnanti dichiarati idonei e quindi pronti a entrare in servizio.

Molte sono state le fasi di interlocuzione e altrettanto importanti i passaggi che si sono succeduti, in un crescendo di certezze che hanno portato, già dallo scorso anno, allo scorrimento. In particolare in Toscana – prosegue la nota – si è addirittura arrivati all’esaurimento totale della graduatoria di merito della Scuola primaria.