Travolta dall'armadio, la professoressa Teresa Di Fiore trovata morta in casa a Trento dopo diversi giorni

Teresa Di Fiore, professoressa sessantenne dell’Istituto tecnico Tambosi di Trento, non dava notizie di sé da giorni e questa mattina, allarmati dall’odore che proveniva dall’appartamento a Borgo Valsugana, i vicini hanno chiamato i soccorsi.

Il primo a darne notizia è il quotidiano locale Il Ti: «L'hanno trovata riversa sul letto, con un armadio contenitore (quello che avrebbe dovuto contenere il letto una volta richiuso) addosso, il corpo pieno di ecchimosi in avanzato stato di decomposizione».

Era morta da tempo, secondo i primi rilievi era deceduta da una settimana: era originaria di un paese vicino a Tivoli, in provincia di Roma ma viveva in trentino da quasi un anno. Il pm di turno, Patrizia Foiera, ha disposto l’autopsia per determinare le esatte cause del decesso.