Giubileo dei Giovani, Papa Leone a Tor Vergata elogia la cultura, la verità e l'amicizia: "Studiate, lavorate e amate come Gesù"

«Cari Giovani, dopo aver camminato, pregato e condiviso questi giorni di grazia del Giubileo a voi dedicato, ci ritroviamo ora, nella luce della sera che avanza, per vegliare insieme», ha detto il Pontefice. «Nella certezza che Cristo ci è sempre accanto e cammina con noi, invochiamo ora lo Spirito Santo, perché come i discepoli di Emmaus, anche i nostri cuori siano riscaldati dalla sua presenza e dalla sua Parola». Papa Leone XIV nel dialogo con i ragazzi partecipanti alla veglia a Tor Vergata, nell’ambito del Giubileo dei Giovani, risponde alla domanda sull'amicizia posta da una giovane messicana.

Papa Leone è arrivato a Tor Vergata per la veglia con i giovani del Giubileo. E’ atterrato nella spianata con l’elicottero, poi saluterà i ragazzi, settore per settore, con un giro in papamobile. E' poi sceso dalla jeep bianca e ha percorso l’ultimo tratto della spianata di Tor Vergata, verso il palco, a piedi, portando la croce del Giubileo. Con lui duecento giovani di tutto il mondo.

Il Pontefice ha sottolineato (in spagnolo) che «la cultura svolge un ruolo fondamentale: è il codice col quale interpretiamo noi stessi e il mondo. Come un vocabolario, ogni cultura contiene sia parole nobili sia parole volgari, sia valori sia errori, che bisogna imparare a riconoscere. Cercando con passione la verità - ha precisato -, noi non solo riceviamo una cultura, ma la trasformiamo attraverso scelte di vita. La verità, infatti, è un legame che unisce le parole alle cose, i nomi ai volti. La menzogna, invece, stacca questi aspetti, generando confusione ed equivoco» ha detto Leone rispondendo ad una domanda dei giovani.

«L'amicizia può veramente cambiare il mondo. L’amicizia è la strada per la pace». Così Papa Leone XIV a braccio, rispondendo alla domanda sull'amicizia posta da una giovane messicana, durante il dialogo con i ragazzi partecipanti alla veglia a Tor Vergata, nell’ambito del Giubileo dei Giovani. «Cercate la giustizia, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano! Servite il povero, testimoniando il bene che vorremmo sempre ricevere dal prossimo! Adorate l’Eucarestia, fonte della vita eterna! Studiate, lavorate, amate secondo lo stile di Gesù, il Maestro buono che cammina sempre al nostro fianco». Così Papa Leone XIV nel dialogo con i ragazzi partecipanti alla veglia a Tor Vergata, nell’ambito del Giubileo dei Giovani. Il Pontefice ha risposto in lingua inglese alla terza domanda posta da un ragazzo statunitense, sul «richiamo del bene e valore del silenzio».