Ha ucciso e fatto a pezzi il compagno, l’avvocato di Mailyn Castro: «Pronti all’affido della neonata ai parenti in Colombia»

«Fa piacere sapere che c'è stata una straordinaria mobilitazione di persone che hanno contattato il Comune di Gemona mettendosi a disposizione per l’eventuale affido della neonata, ma ci sono i nonni e la zia, in Colombia, che si possono eventualmente prendere cura di lei». Lo ha reso noto, all’ANSA, l’avvocato Federica Tosel, che assiste Mailyn Castro Monsalvo, la trentenne accusata di aver ucciso e fatto a pezzi il compagno Alessandro Venier, di 35 anni, nella loro villetta di Gemona (Udine).

«Nelle scorse ore ho già preso contatto con la famiglia della mia assistita - ha aggiunto - i genitori di Mailyn sono due persone ancora giovani e hanno anche un’altra figlia già adulta. Ci metteremo, dunque, in contatto con il Tribunale dei Minori di Trieste per favorire le pratiche di affido della piccola ai suoi parenti colombiani qualora gli sviluppi dell’inchiesta lo rendessero necessario». Da quanto si è appreso, i congiunti si stanno organizzando per raggiungere l’Italia nei prossimi giorni.