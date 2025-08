La morte della pallavolista a Bagheria, uno dei partecipanti alla festa in caserma per il prelievo del dna

Uno dei ragazzi che hanno partecipato alla festa in piscina organizzata da due neo-laureati, durante la quale è morta la ventenne Simona Cinà, è stato portato in caserma per il prelievo del dna. Nella villa in cui si è svolto il party sono state trovate tracce di sangue, ma il giovane ha raccontato di aver dato un calcio per lo choc dopo aver saputo della tragedia e di essersi ferito.

Sul sangue, tuttavia, gli investigatori, che indagano sul caso faranno accertamenti.