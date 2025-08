Nino D’Angelo a Messina: l’Arena Villa Dante canta con i suoi indimenticabili successi anni ’80

Una voce del Sud Italia, che canta i sentimenti autentici scandendo i cambiamenti generazionali. E’ in concerto all’Arena Villa Dante di Messina con “I miei meravigliosi anni ’80 Estate 2025” (Trident Music) per il cartellone “E-state Messina” promosso dal Comune. Nino D’Angelo, porta sul palco la sua verve di eterno ragazzo e mette tutti d’accordo, ponendosi come uno di famiglia col suo fare amichevole, tratto saliente di quella napoletanità verace che mette i rapporti umani sopra ogni cosa.

Il concerto evento, che ha toccato varie città d’Italia, facendo tappa in Sicilia a Palermo ed Agrigento, intende celebrare il periodo fortunato del “caschetto d’oro”, che lo ha lanciato nell’Olimpo della musica italiana, con a veri e propri cult generazionali come “’Nu jeans e ‘na maglietta”, “Sott ‘e stelle”, “Popcorn e patatine” e “Chiara”. Un abbraccio simbolico col pubblico, per aprire sulle note di “Batticuore” e “Fotoromanzo” (entrambi 1986) e “Vedrai” (1983). A seguire “Dint’e’man” (1988) e “Via Torino, 3” (1989).