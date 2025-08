Scontro tra furgoni sull’A13, scoppia un incendio: un morto e un ferito grave a Padova

Scontro e poi veicoli in fiamme sulla A13. I vigili del fuoco alle 4.30 di questa mattina sono intervenuti per un sinstro che ha coinvolto due furgoni poco prima del casello di Padova Sud, in direzione Nord. Il bilancio è di un morto e un ferito.

Le squadre accorse dalla centrale di Padova e dal distaccamento di Abano hanno estratto l’autista del furgone tamponato e spento l’incendio del mezzo, che aveva preso fuoco poco dopo l’impatto. Nonostante i tentativi di soccorso, il medico del 118 ne ha dovuto dichiarare il decesso. Soccorso e trasferito in ospedale l’uomo alla guida del secondo furgone.

Per l’incidente, un secondo tamponamento ha coinvolto anche un autocarro e due vetture, senza gravi conseguenze. L’autostrada A13 è ancora chiusa in direzione Nord, nei pressi del casello di Padova Sud.