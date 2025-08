La 20enne pallavolista Simona Cinà morta in piscina, il giallo di una tragica festa a Bagheria

Era viva alle 3.20 quando un’amica l’ha salutata mentre ballava vicino alla consolle. Alle 4.10 di ieri notte era già morta. In meno di un’ora, nella piscina di una villa affittata per una festa di laurea in via Sant’Isidoro a Monte, ad Aspra - una strada della frazione di Bagheria che poi si congiunge a Mongerbino - si è consumata la fine di Simona Cinà, 20 anni, studentessa di Scienze motorie, appassionata di pallavolo, sport che praticava da sempre.

Viveva a Capaci con i genitori, aveva una sorella gemella e un fratello maggiore che era tornato da Londra per le vacanze: la famiglia, distrutta dal dolore, chiede solo di sapere la verità. All’arrivo dei soccorsi c’erano circa settanta persone: una trentina sarebbero andate via intorno alle tre ma gli investigatori stanno cercando di ricomporre cosa è accaduto nei minuti in cui la ragazza è scomparsa dalla vista di tutti.