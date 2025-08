Palermo, tragico incidente a Boccadifalco: muore un ventenne

Grave incidente ieri sera a Palermo, in via Pitré, poco prima delle 22. Una moto e una Lancia Ypsilon nera si sono scontrate nei pressi dell’aeroporto militare di Boccadifalco. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, mentre un altro giovane di 17 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Civico. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata.

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno cercato di prestare aiuto e mettere in sicurezza l’area. Più tardi è giunta anche la sezione Infortunistica della polizia municipale, che ha iniziato i rilievi per ricostruire esattamente cosa sia successo.

Via Pitré è stata chiusa al traffico per diverse ore. Numerose persone si sono fermate sul luogo dell’incidente, attirate dal forte rumore e dalle sirene. Al momento non si conoscono ancora le cause precise dello scontro, ma le indagini sono in corso.