Volo in parapendio fatale in Valle d’Aosta: muore a 24 anni la pilota Gaia Mangolini

Una giovane pilota di parapendio, Gaia Mangolini, 24 anni, originaria di Strambino (Torino), ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Chamois, in Valle d’Aosta, dopo essere precipitata durante un volo nella zona del Col di Falinère, a circa 2.500 metri di quota.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe improvvisamente perso quota, schiantandosi al suolo con violenza. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

La notizia della tragedia ha scosso la comunità canavesana. Gaia lavorava come parrucchiera in un salone di Strambino, paese di poco più di seimila abitanti nella Città metropolitana di Torino. Appassionata di sport estremi, stava affrontando un volo in parapendio quando è avvenuto l’incidente.