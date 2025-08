E' morta a 61 anni Alessandra Balocco, guidava il gruppo dolciario. Ha difeso l’azienda nel Pandoro gate

E’ morta, dopo una lunga malattia, Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata della storica azienda dolciaria. Aveva 61 anni . «Immenso dolore» della società che esprime la vicinanza alla famiglia. A Fossano, in provincia di Cuneo, dove il gruppo ha sede, è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali che saranno in forma privata. In azienda fin dal 1990, la manager rappresentava la terza generazione del gruppo di cui aveva preso le redini dopo la tragica scomparsa del fratello Alberto, nel 2022, colpito da un fulmine durante un’escursione in mountain bike. Poco più di un mese prima era morto il padre Aldo, presidente onorario del gruppo dolciario. Nell’inchiesta giudiziaria con Chiara Ferragni, il cosiddetto Pandoro-gate, Alessandra aveva difeso con fermezza l’azienda e aveva deciso di non patteggiare. «Non abbiamo mai attuato pratiche scorrette. Il nostro impegno è quotidiano, a tutela della realtà che rappresentiamo». Lascia il marito Ruggero Costamagna, al suo fianco in azienda e il figlio Marco, che con la cugina Diletta, rappresenta la quarta generazione già coinvolta nel gruppo.

«Alessandra - si legge in una nota della Balocco - ha rappresentato per tutta la sua vita una figura di riferimento per l’intero gruppo, contribuendo con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali». «Il consiglio di amministrazione, composto da Ruggero Costamagna, Marco Costamagna, Diletta Balocco, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone - si legge in una nota - proseguirà lo sviluppo dell’azienda seguendo fedelmente l’esempio e le linee guida tracciate da Alessandra. La società esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore e si unisce al lutto della comunità di Fossano e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei». Nel 2023 la Balocco ha raggiunto un fatturato di circa 254 milioni di euro e un patrimonio di 97 milioni, esporta in 70 Paesi e impiega oltre 500 dipendenti.