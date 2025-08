Incidente stradale in Puglia, auto si ribalta: un morto e due feriti

E’ di un morto e due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte nei pressi dello svincolo Boccadoro, lungo la statale che collega Barletta a Trani. L’allarme è scattato alle 2.53, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto la richiesta di intervento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

L’auto, che si è ribaltata finendo contro il muro della carreggiata, con a bordo tre persone tutte originarie di Bitonto (Bari), è rimasta gravemente danneggiata a seguito dell’impatto, le cui cause sono attualmente in fase di accertamento. Per uno degli occupanti non c'è stato nulla da fare. Gli altri due passeggeri sono rimasti feriti e trasportati negli ospedali della zona.