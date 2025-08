La tragedia di Bagheria, i genitori di Simona Cinà senza pace: «Vogliamo sapere perché è morta»

Luciano e Giusi Cinà, assieme agli altri due figli, Gabriele e Roberta, gemella di Simona, ieri pomeriggio hanno trovato la forza di lanciare un appello pubblico e, con le lacrime agli occhi, hanno incontrato i giornalisti in via Caltanissetta, nello studio dell’avvocato Gabriele Giambrone, che li assiste nel percorso delle indagini dirette a fare luce sul decesso. Le cause della scomparsa di Simona sono ancora avvolte dal mistero e solo l’autopsia riuscirà a chiarire cosa ha strappato alla vita la giovane pallavolista iscritta alla facoltà di Scienze motorie. L’ipotesi privilegiata, al momento, è quella del malore mentre la ragazza faceva il bagno in piscina a notte fonda, ma non si esclude che sul decesso possano avere influito l’uso di alcol o di droghe, anche se i fratelli hanno sottolineato con forza che la giovane era una atleta e si sottoponeva a controlli periodici, che «aveva paura delle sostanze stupefacenti, di cui non faceva uso, e beveva sì, ma con moderazione. Abbiamo pensato anche alla droga - dicono Gabriele e Roberta - ma lei non l’avrebbe mai presa». Peraltro, nei video girati durante la festa, la ragazza appare sobria. «Mia figlia era un pesce d’acqua, faceva surf, beach volley - aggiunge il papà, impiegato di un supermercato -. Lo sport era la sua vita, curava il corpo, studiava».

« Vogliamo sapere cosa è successo alla festa in piscina, perché nostra figlia, una ragazza sportiva e piena di vita, è morta . Chiediamo e pretendiamo chiarezza e verità per una tragedia che ha troppi risvolti poco chiari». Nonostante il dolore per una perdita così grande e misteriosa, i genitori di Simona Cinà , la ventenne di Capaci trovata morta sabato notte nella piscina di una villa dell’Aspra, in cui era in corso una festa di laurea, hanno trovato la forza di lanciare un appello.

Nella drammatica ricostruzione di quella notte, il papà ha ricordato di avere provato a chiamare la ragazza di notte: «Siamo stati noi a notte fonda a chiamarla perché lei non si era fatta sentire. Alle 4,45 mia moglie ha chiamato, perché non ci chiamava nessuno. Alle 4,54 siamo riusciti a parlare con una persona che ci ha detto che Simona aveva avuto un malore e ci siamo precipitati ad Aspra. Non vogliamo puntare l’indice contro nessuno, non vogliamo dire niente di affrettato, ma sicuramente c’è qualcosa che non va. Conoscevamo Simona e non era un tipo da annegare in piscina. Faceva surf, faceva tante cose, tanti sport nell’acqua che è impossibile che non avesse saputo gestire una situazione di acqua profonda». Simona, l’ultima volta che un’amica l’ha vista, alle 3,20 di sabato mattina, stava ballando tranquilla vicino alla consolle, non sembrava ubriaca. Non sappiamo cosa sia successo, ma c’è qualcosa di strano».

Per i familiari ci sono troppi punti poco chiari. A cominciare dai silenzi dei ragazzi presenti al momento del loro arrivo nella villa teatro della tragedia. I prossimi congiunti della vittima hanno detto di averla trovata senza vita, in costume da bagno, a bordo piscina e che sul posto c’erano già i carabinieri e le ambulanze. «I ragazzi erano ancora bagnati, avvolti nei teli da bagno - dicono i fratelli di Simona -. Ci hanno soltanto detto che qualcuno si era accorto del corpo in acqua e di avere provato a soccorrerla. Nella casa non c’erano tracce di alcolici ma sappiamo che alla festa è stato consumato. Un particolare che si vede anche nei video, dove sono ripresi molti bicchieri e drink. È strano che al nostro arrivo la casa fosse già stata ripulita».

I vestiti e il bracciale

I due fratelli affermano di non avere trovato i vestiti di Simona, che era in bikini. Il legale non esclude che possano averli presi in consegna i carabinieri. Quella notte la ragazza indossava una gonna di jeans, un top verde e sandali. I fratelli raccontano che aveva con sé anche un bracciale al quale era molto legata e che la madre le aveva sempre raccomandato di non perdere. La ventenne se l’era tolto e lo aveva messo in borsa, dove aveva sistemato anche il telefono cellulare. La borsa della giovane vittima è stata riconsegnata ai familiari.

Niente alcool

Ai genitori e ai fratelli di Simona Cinà appare assai strano avere trovato la casa ripulita dagli alcolici; né è ancora chiaro chi si sia accorto della presenza del cadavere in acqua in una piscina relativamente piccola (sei metri per due) e poco profonda, in cui in tanti durante la festa si sarebbero immersi. Uno dei nodi da sciogliere è quindi quello relativo a quanto tempo la giovane sia rimasta in acqua priva di vita. «C’era la musica a tutto volume, la consolle del dj si trovava proprio davanti alla piscina - dicono i familiari -. Come mai nessuno si è accorto per tempo del corpo in acqua? Diteci la verità».

Non litigava mai

Papà, mamma e fratelli la ricordano come una «ragazza solare, che non litigava mai con nessuno, sempre disponibile e sorridente. Un aspetto del suo carattere del quale la invitavamo sempre a stare attenta. Ma anche determinata, responsabile e in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che si poneva, come negli sport e negli studi».