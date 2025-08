Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi: un'agonia durata 6 ore. "Lo abbiamo stordito e provato a soffocare con un cascino. Poi ho usato il seghetto"

«Lo abbiamo stordito con un sonnifero attorno alle 17.30, ma è morto solo verso le 23, perché non riuscivamo a finirlo». E’ uno dei passaggi della confessione che Lorena Venier ha fatto agli investigatori per spiegare le modalità dell’uccisione del figlio. «Una volta che anche l’insulina ha fatto effetto - ha aggiunto - abbiamo provato a soffocarlo con un cuscino, ma Alessandro continuava a reagire, anche se era privo di forze».

«Il piano non prevedeva di sezionarlo - ha concluso la madre -: l’ho fatto, da sola, quando abbiamo capito che il corpo non ci stava nel bidone in cui avrebbe dovuto decomporsi, in attesa di spargere i resti in montagna. A quel punto, con un seghetto, l'ho fatto in tre pezzi e Mailyn lo ha trasportato nell’autorimessa e coperto di calce».