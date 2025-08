Ancona, 64enne trovato con una freccia conficcata nella testa: è grave, indagini in corso

L’allarme è scattato dopo due giorni di silenzio. A dare l’allerta sono stati i familiari dell’uomo, che non riuscivano più a contattarlo telefonicamente. Preoccupati per la prolungata assenza di notizie, hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle autorità. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 con auto-medica e un mezzo della Croce Gialla di Falconara. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dell’appartamento, non ricevendo alcuna risposta dall’interno. È stato così che, raggiunta la camera da letto, hanno fatto la macabra scoperta: l’uomo era riverso sul letto, con una freccia infilzata nel cranio, ma ancora vivo.

Il dardo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito da una balestra che lo stesso 64enne custodiva in casa. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: il trasporto in ospedale è stato particolarmente complesso, sia per la gravità delle ferite che per la necessità di evitare ogni movimento che potesse aggravare la situazione. I medici dell’ospedale di Torrette lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il proiettile. L’operazione, lunga e complessa, si è conclusa con successo, ma la prognosi resta riservata: l’uomo è ora ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a chiarire se si sia trattato di un tragico incidente domestico o di un gesto volontario. Al momento, infatti, nessuna ipotesi viene esclusa. L’appartamento dell’uomo è stato posto sotto sequestro per permettere ulteriori accertamenti tecnici.

Un caso inquietante che ha lasciato sotto shock l’intera comunità locale, in attesa di risposte da un’indagine che si preannuncia complessa.