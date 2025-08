Decreto Economia, il Governo incassa la fiducia: ecco le misure previste

Altre misure riguardano il sostegno alle pmi nei pagamenti. In particolare, vengono sospesi fino al 31 dicembre 2025 «i termini di prescrizione», così come fino a fine anno sono "precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso».

Nel provvedimento viene confermata la proroga fino al 2033 della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche» . La proroga potrà essere disposta con Dpcm, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle Finanze, sentiti il ministro per lo Sport e i giovani e i presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il governo ha incassato la fiducia posta sul decreto Economia in Aula alla Camera. I sì sono stati 200, i no 117 e 5 gli astenuti. Il voto finale sul provvedimento, che contiene una serie di misure a sostegno delle Pmi ma anche la proroga dell’operatività della società Milano-Cortina fino al 2033, è previsto per domani.

Si consente alle pmi di "richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata» dal Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale. Infine, alle pmi che hanno già versato il 48% degli importi è riconosciuta una detrazione per la quota eccedente il 25% dovuto in base a quanto previsto dal decreto.

L’Inail potrà «partecipare alla costituzione dei soggetti non profit» attivi nella gestione di presidi ospedalieri, con particolare riferimento a strutture di ricerca e riabilitazione. Per le tv locali è previsto un contributo di 16,5 milioni nel 2025, un contributo straordinario» in conto capitale da erogare "entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l’anno 2025».

Incrementato di 30 milioni di euro per il 2025 il Fondo di garanzia per la prima casa. Arrivano poi 30 milioni per librerie e 10 per il fondo cultura, finalizzato, quest’ultimo, alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione. Con un emendamento approvato al provvedimento, spiega il senatore Guido Liris, viene inoltre «estesa al 2026 la possibilità di usufruire del Superbonus al 110% nei territori colpiti dal sisma del 2016, ed è ulteriormente ampliato ai territori colpiti dal sisma 2009».