Dramma nel mondo del calcio, muore d'infarto a 53 anni Jorge Costa, storico capitano del Porto e campione d’Europa

È morto l’ex calciatore portoghese Jorge Costa, attuale ds del Porto e vincitore della Champions con la maglia dei 'Dragoes' allenati da Mourinho, nel 2004. L'improvviso decesso è avvenuto nell’ospedale São João, di Oporto, dove era stato trasportato d’urgenza per un arresto cardiaco. Costa aveva 53 anni e ricopriva incarichi dirigenziali nella squadra della città in cui era nato, il Porto, di cui è stato il capitano per diverse stagioni. Al momento del malore si trovava proprio nel centro di allenamento della squadra e aveva appena rilasciato un’intervista televisiva.

Jorge Costa appartiene alla cosiddetta «generazione d’oro» del calcio portoghese, quella che vinse due volte il Mondiale under-20, nel 1989 e nel 1991, una rosa di nomi fra cui spiccano anche Luís Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, Fernando Couto e altri. Aveva giocato anche 50 partite nella Nazionale maggiore, mentre per il Porto contava 383 presenze in partite ufficiali tra il 1992 e il 2005.