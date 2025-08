Rissa in pieno centro a Lacco Ameno: consigliere comunale e cittadino finiscono in ospedale

La dinamica e le responsabilità dell’accaduto al momento non sono chiare anche se, da alcune testimonianze, la zuffa sarebbe scaturita per questioni politiche, legate al porto turistico lacchese. Il consigliere comunale, infatti, ha la delega alla gestione dell’approdo mentre l’altra persona coinvolta nell’episodio di violenza sarebbe un giovane in passato già dipendente della struttura portuale turistica.

Sull'episodio sono intanto arrivati i commenti del sindaco di Lacco Ameno Pascale e della lista civica di opposizione, guidata dall’ex parlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano. Il primo cittadino, recatosi in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute dei due protagonisti dell’episodio e per avere notizie più precise sull'accaduto, ha detto che «va fatta piena luce su quanto è successo e bisogna capire bene le motivazioni che hanno spinto queste due persone a litigare; ora però è importante calmare gli animi». Dai profili social della lista invece si legge: «Quello che è successo a Lacco Ameno è il gradino più basso in cui è caduta la maggioranza del sindaco Pascale. Sapere di un cittadino costretto alle cure mediche per un confronto, quand’anche acceso, con un consigliere comunale, non si può assolutamente leggere e accettare».