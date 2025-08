Si finge carabiniere per truffare anziani: 23enne arrestato per l'undicesima volta

Il giovane, inoltre, che ha già dieci precedenti specifici per truffa, è stato riconosciuto dalla 67enne e quindi arrestato. Per la quasi vittima della truffa però si è reso necessario un controllo in ospedale dove i sanitari hanno emesso una prognosi di 8 giorni per uno «stato ansioso non specificato - ipertensione essenziale benigna - contusione del ginocchio - contusione del braccio superiore": le contusioni sono dovute al fatto che la donna ha sbattuto sulla porta d’ingresso della propria abitazione durante le fasi concitate della messa in scena.