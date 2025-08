Virus West Nile, il ministro Schillaci rassicura: “Tutto sotto controllo”

In relazione al virus West Nile, «la situazione è sotto controllo, costantemente monitorata ed in linea con gli anni precedenti. Il 12 agosto una delegazione sarà inoltre a Latina a Casera per un incontro con le autorità locali». Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nell’informativa fatta alla Commissione Affari sociali del Senato.

«Non ricordo allarmi mediatici nel 2018 e 2022 sul virus West Nile nonostante in quegli anni ci siano stati più casi e decessi. Secondo l’Istituto superiore di sanità - ha rilevato Schillaci - ci sono ad oggi 145 casi confermati, 59 con malattia neuroinvasiva, e le regioni con maggior numero di casi sono Lazio e Campania. Sono 37 le province con circolazione del virus in 10 regioni».