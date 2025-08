Infermiere aggredito al pronto soccorso di Siracusa: pugno in faccia durante il triage

Aggressione ad un infermiere triagista nel pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. ​Sembra che l'infermiere sia stato colpito con un pugno al volto riportando ferite giudicate guaribili in dieci giorni. "Questo deplorevole atto di violenza, avvenuto mentre il nostro dipendente stava svolgendo le sue funzioni, rappresenta un attacco inaccettabile non solo alla sua persona, ma all'intero sistema sanitario e al diritto di ogni operatore di lavorare in sicurezza” afferma il direttore generale dell'Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine presenti nel presidio fisso di polizia.

"La sicurezza del nostro personale è una priorità assoluta e non può essere messa in discussione - prosegue il direttore generale -. Ogni singolo operatore sanitario merita rispetto e serenità nello svolgimento di un ruolo essenziale per il benessere di tutti i cittadini”. L’Asp ha preannunciato che si costituirà parte civile in un eventuale procedimento. “Questo passo formale vuole essere un segnale concreto che la nostra azienda non tollererà alcuna violenza contro i propri dipendenti e farà il possibile affinché i responsabili rispondano delle proprie azioni".