Al Cipess è il giorno del Ponte sullo Stretto

Mai nella lunga storia di un’opera a oggi solo immaginata, si era arrivati a una fase approvativa così avanzata. Stamani sarà sottoposta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, che comprende un’articolata documentazione proposta dal ministero delle Infrastrutture (stasera Salvini sarà a Messina). Il Cipess è la massima sede di coordinamento istituzionale della programmazione economica, con particolare riguardo agli investimenti infrastrutturali.

Per questo motivo, l’approvazione del Cipess rappresenta un passaggio decisivo per un’opera che porterà «23,1 miliardi di contributo al Pil, 36.700 posti di lavoro stabili e 10,3 mld di entrate fiscali», secondo il sottosegretario con delega al Cipess, Morelli.

Alla riunione saranno presenti sette ministri e probabilmente anche la premier Meloni. Entro sessanta giorni il parere della Corte dei conti sugli aspetti finanziari.

