Alessandro Basciano agli arresti domiciliari: il noto dj ha rifiutato il braccialetto elettronico

Scattano gli arresti domiciliari per Alessandro Basciano, il volto noto della tv accusato di

stalking nei confronti della ex compagna, la modella Sophie Codegoni, e sottoposto al divieto di avvicinamento. Una misura divenuta definitiva lo scorso 30 aprile con la pronuncia della Cassazione.

Oggi, infatti, Basciano non si è presentato all’appuntamento al commissariato di Polizia a Milano per l'applicazione del braccialetto elettronico, facendo sapere tramite il suo legale Leonardo D’Erasmo di non risiedere più in Italia ma alle Canarie. Ora per lui sono previsti i domiciliari,

come aveva stabilito il Tribunale del Riesame.

Al momento Basciano si troverebbe all’estero dove secondo il suo legale ha anche la residenza. Qualora rientrasse in Italia sarebbe arrestato.

Secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal pm Antonio Pansa, nate da due denunce sporte dalla ragazza, Basciano avrebbe assunto atteggiamenti minacciosi e prevaricatori nei confronti dell’allora fidanzata, con la quale ha avuto una bambina, per gelosia.